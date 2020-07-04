سيشن تصوير لعروسين علي البحر ينتهي بمأساة

04 يوليه 2020 - 12:06 م

أراد العروسان أن يستخدما جلسة تصوير " سيشن" جديدة تخلد لحظاتهما السعيدة معا لكنهما لم يتوقعا أن تنتهي سعادتهم بسقوطهما في البحر .

وتداولت بعض الصحف الأمريكية مقطع الفيديو وثقه أحد المارة علي شاطئ لاجونا بولاية كاليفورنيا للزوجين وهما سعيدان ولا يأبهان لحركة الأمواج التي ترتفع خلفهما .

وأثناء التقاطهما الصور ضربت موجة عملاقة العروسين ليسقطا في المياه وتدمر جلسة تصويرهما ويقعا في البحر ولكن لحسن حظهما تمكن رجال الإنقاذ من سحب العروسين الذين غمرتهم المياه.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف لم يكتمل بعد الحادث ولم يتم التعرف علي هوية العروسين .

شاهد الفيديو..