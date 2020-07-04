"اغتصبني و حملت منه" رواية كارثية لفتاة بالدقهلية

04 يوليه 2020 - 11:49 ص





روت أمل محمد عبدالحميد، فتاة من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، واقعة تعرضها للاغتصاب من قبل شخص مجهول ، قائلةً :"إن واقعة اغتصابها كانت قبل موعد زفافها بأسبوعين".



وأضافت خلال تقرير عرضه برنامج "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد ، قائلة :"خلال عودتي من شراء مستلزمات للمنزل خطفني شخص وظل يضربني بقوة حتى فقدت الوعي، وعندما استيقظت وجدت ملابسي ممزقة والألم ينتشر في أنحاء جسدي".



وتابعت: "أنا ووالدتي بنجري في المحاكم بقالنا سنة ونص من أجل قيد بنتي التي نتجت عن واقعة الاغتصاب، أنا حياتي ومستقبلي ادمرت، وبيهددنا بقتل بنتي،حقي ضاع وعايزة حقي من المغتصب".

