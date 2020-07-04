بوجه إنسان.. العثور على سمكة "حورية البحر" بالغردقة

04 يوليه 2020 - 11:40 ص

في واقعة نادرة تمكن صيادون بالغردقة ، من العثور على سمكة شبيهة بـ"حورية البحر"، نافقة بشواطئ الغردقة.

وظهرت السمكة التي تم العثور عليها، بوجه إنسان، ويوجد بها عينان وأنف وفم، لدرجة تشبه وجه الإنسان وجسد سمكة، ولها ذيل متوسط الطول.

كما يمكنك أن تطعمها في فمها، وهي ترفرف بأجنحتها في الماء.

من جانبه قال حسن الطيب الخبير البحري، ورئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن السمكة التي تم العثور عليها بشواطئ الغردقة أمس، هي من الأسماك النادرة الظهور، ومن أنواع الأسماك الفقريات، نسبة في تركيبتها البيولوجية "سمك القرش"، وذلك لعدم وجود أشواك بها كباقي الأسماك.

وأضاف، أن جميع أجزائها من اللحوم، وأنها ليست من الأسماك الهجومية، فضلا عن أنها لا تأكل اللحوم، وتعيش على بطنها، وتختفي من أعدائها في الرمال تحت قاع البحر، لكنها تحمل كمية من الكهرباء.

كما نفى أنها "حورية البحر" كما ذكر البعض، قائلا: إن ذلك يرجع إلى أنها تحمل وجه إنسان، ولها ذيل وطولها يصل إلى المتر".





