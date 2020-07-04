مأساة.. حرق جثته بعد زفافه بيومين بسبب كورونا

متابعات- أمينة عبد العال
شهدت الهند مأساة كان بطلها شاب يبلغ من العمر 26 عاما ، كان يعاني من أعراض شبيهة بأعراض فيروس " كورونا" ،ولكنه لم يتأكد منها فأقام حفل زفافه الذي حضره 400 فرد من العائلتين .
وتوفي الشاب بعد زفافه بيومين ، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا من الأفراد الذين حضروا زفافه ثم مأتمه .
و قال راج كيشور شوادري مسئول الصحة في بانتا عاصمة ولاية بيهار أن الأشخاص الذين أصيبوا هم من حضروا الزفاف والمأتم وتم وضعهم في العزل الصحي .
جدير بالذكر أن عائلة الشاب أحرقت جثته قبل إخضاعه للفحوص ولم تثبت إصابة زوجته أو أقاربه بالفيروس .
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