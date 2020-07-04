الأهلي يستأنف مرانه بـ"اختبار وزن" للاعبين

04 يوليه 2020 - 11:33 ص

يستأنف فريق الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم، بملعب التتش عقب الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

ويقود التدريبات ديفيد سيزا المدرب العام وسامي قمصان، في ظل غياب السويسري رينيه فايلر، الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة برفقة أسرته التى تُقيم هناك.

وحصل فايلر من جهازه المعاون على تقرير فني وبدني شامل عن لاعبي الأهلي، والوحدات التدريبية التي خضع لها الفريق طوال الـ8 أيام التي تدرب فيها الفريق استعداداً لعودة النشاط الرياضي محليًا وقاريًا.

ويخضع اللاعبون لاختبار وزن أيضا قبل مران اليوم، بناءً على رغبة المدير الفني رينيه فايلر، كما يستمر صالح جمعة لاعب وسط الفريق في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق، بقرار من المدرب السويسري.