محافظ البحر الأحمر عن عودة السياحة: ابتدت تندع

04 يوليه 2020 - 11:08 ص

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن استقبال 5 رحلات اليوم ، عقب ساعات من قرار عودة السياحة الخارجية، معقبا: "بدأت تندع".

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرحلات القادمة ستكون من سويسرا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، موضحا أن معظم القادمين من سويسرا من ألمانيا.



وتابع :"أنه كان يتجول في أحد البازارات ليتفقد الوضع، فوجد سائحا لا يرتدي الكمامة، معقبا: "السائح الألماني قالي إجراءاتكم في مصر مشددة جدا، وقولتله لو سمحت ضع الماسك على وجهك".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

