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بعد الطفرة الوبائية .. الصين تمنع ذبح الدواجن أو بيعها

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدواجن

بكين

أعلنت الصين أنها اتخذت خطوة جديدة داخلية لمقاومة تفشي الفيروسات ، وهي هذه المرة تختص بالدواجن حيث قررت منع  ذبحها أوي بيعها حية داخل الأسواق التجارية.

يأتي هذا القرار تزامنا  مع الطفرة الوبائية التي شهدتها بكين والتي بدأت في سوق لبيع المنتجات الزراعية بالجملة في العاصمة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

و أكد تشين شو المسئول في الإدارة الوطنية لتنظيم الأسواق التجارية خلال مؤتمر صحفي أن الصين ستحد من تجارة الدواجن الحية وذبحها وستشجع الذبح الجماعي للدواجن الحية في أماكن تخضع لظروف معينة ، وسيتم إغلاق أسواق الدواجن الحية تدريجيا .


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