قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

04 يوليه 2020 - 10:27 ص

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ترحيل المباريات المتبقية فى كأس مصر للموسم الجاري لما بعد انتهاء مباريات الموسم الحالي للدوري، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة للكأس عقب الانتهاء من بطولة الدوري، وإقامته قبل الموسم الجديد 2021 – 2022.

وتعقد اللجنة الخماسية بالاتحاد برئاسة عمرو الجنايني اجتماعات مع أندية القسم الثالث الاثنين المقبل بأندية الأقصر وأسوان في نادى المدينة المنورة ثم الاجتماع بأندية اسيوط و مرسي مطروح.

وتشهد الجلسة بين اللجنة الخماسية وأندية القسم الثالث مناقشات حول شكل المسابقة في الموسم المقبل إلى جانب مناقشة موقف الصعود والهبوط في الموسم الحالى.