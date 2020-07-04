اتهام أخلاقي جديد يوجه رئيس وزراء كندا

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رئيس وزراء كندا استين ترودو
رئيس وزراء كندا استين ترودو

متابعات- أمينة عبد العال

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للمرة الثالثة يواجه رئيس وزراء كندا ، استين ترودو، ثالث تحقيق خاص بتضارب المصالح بعد أن بدأ مفوض الأخلاقيات بكندا تحقيقه في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية لها صلة بأسرة " ترودو".

وأشار مكتب مفوض الأخلاقيات ، ماريو ديون ، أنه يحقق فيما إذا كان ترودو قد خرق القوانين التي تحظر علي الساسة صنع أو المشاركة في قرارات تعزز مصالحهم الشخصية وذلك بعد ان اختار مؤسسة "وي" الخيرية الكندية لإدارة برنامج منح طلابية يبلغ حجمه 900 مليون دولار كندي ، أي 664.5 مليون دولار ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

جدير بالذكر أن مفوض الأخلاقيات عاقب "ترودو" مرتين من قبل لخرقه قواعد تضارب المصالح وكانت المرة الأولي عام 2017 لقبوله عطلة في جزيرة أغا خان الخاصة 2016 ، والثانية العام الماضي لسعيه للتأثير علي قضية قانونية لشركة خاصة .

   


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