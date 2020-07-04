وزير الري:"حل واحد حالة انهيار سد النهضة "

04 يوليه 2020 - 09:44 ص

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، تفاصيل اجتماع اللجنة الوزراية الثلاثية بشأن سد النهضة أمس، مؤكدا أنه يتم عقد اجتماعات يومية بصورة مكثفة، حتى يكون هناك فرصة أكبر للمناقشات.



وأضاف "عبدالعاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن النبرة الإثيوبية لم تتغير خلال المفاوضات التي أجريت أمس، حيث يرى الجانب الإثيوبي أنهم قدموا أشياء كثيرة، بينما يرى الجانب المصري أنه لم يحصل على شيئ مما يحقق مطالبه.



وتابع :"مصر أكدت خلال الاجتماع أنها ستأخذ احتياطاتها، حيث ستتخذ مصر إجراءات لتأمين السد العالي، والمنشآت المائية، معقبا: "عشان لو حصل انهيار للسد نقدر نتعامل".



و أعلنت الخرطوم، أمس الجمعة، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

