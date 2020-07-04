أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات بعد أن عادت الحياة جزئيا إلى طبيعتها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
الدورى الإنجليزى
نورويتش سيتى ضد برايتون - 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2
ليستر سيتى ضد كريستال بالاس - 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1
مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
وولفرهامبتون ضد آرسنال - 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2
تشيلسى ضد واتفورد - 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الإسبانى
سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس - 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
بلد الوليد ضد ديبورتيفو ألافيس - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
غرناطة ضد فالنسيا - 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الإيطالى
يوفنتوس ضد تورينو - 5:15 على قناة beIN SPORT HD 4
ساسولو ضد ليتشى - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4
لاتسيو ضد ميلان - 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
نهائى كأس ألمانيا
باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 8:00 على قناة beIN SPORT HD 5
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