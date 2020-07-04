أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات بعد أن عادت الحياة جزئيا إلى طبيعتها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

الدورى الإنجليزى

نورويتش سيتى ضد برايتون - 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2

ليستر سيتى ضد كريستال بالاس - 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

وولفرهامبتون ضد آرسنال - 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2

تشيلسى ضد واتفورد - 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2

الدورى الإسبانى

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس - 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3

بلد الوليد ضد ديبورتيفو ألافيس - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

غرناطة ضد فالنسيا - 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدورى الإيطالى

يوفنتوس ضد تورينو - 5:15 على قناة beIN SPORT HD 4

ساسولو ضد ليتشى - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4

لاتسيو ضد ميلان - 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

نهائى كأس ألمانيا

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 8:00 على قناة beIN SPORT HD 5


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