» انفجار كبير في الصومال يسفر عن ضحايا

متابعات- أمينة عبد العال
دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشيو في الساعات الأولي من صباح اليوم أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بين المواطنين.
وقال شهود عيان لـ" رويترز" إن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص علي الأقل ومازال جاري حصر الضحايا و الخسائر .
جدير بالذكر أن الصومال شهدت الشهر الماضي تفجيرين أديا إلي مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص ، ونسبت هذه الهجمات إلي حركة الشباب المتشددة والتي تشن هجمات مماثلة منذ 12 عام للإطاحة بالحكومة المركزية .
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