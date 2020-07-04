» انفجار كبير في الصومال يسفر عن ضحايا

04 يوليه 2020 - 09:20 ص

دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشيو في الساعات الأولي من صباح اليوم أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بين المواطنين.

وقال شهود عيان لـ" رويترز" إن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص علي الأقل ومازال جاري حصر الضحايا و الخسائر .

جدير بالذكر أن الصومال شهدت الشهر الماضي تفجيرين أديا إلي مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص ، ونسبت هذه الهجمات إلي حركة الشباب المتشددة والتي تشن هجمات مماثلة منذ 12 عام للإطاحة بالحكومة المركزية .