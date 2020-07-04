الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 4 يوليو ارتفاع طفيف حيث سجل 16.13 جنيه مقابل 16.12 في معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.08 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.18 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.19 جنيه .
كما سجل في بنك قناة السويس 16.09 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.19 جنيه ، وسجل في بنك مصر 16.07 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.17 جنيه .
ظهر12:04 م
فجر
03:20
شروق
05:01
ظهر
12:04
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38