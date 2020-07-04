الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

04 يوليه 2020 - 09:07 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 4 يوليو ارتفاع طفيف حيث سجل 16.13 جنيه مقابل 16.12 في معاملات أمس الصباحية .

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.08 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.18 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.19 جنيه .

كما سجل في بنك قناة السويس 16.09 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.19 جنيه ، وسجل في بنك مصر 16.07 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.17 جنيه .