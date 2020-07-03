مصر قد تتجاوز حاجز الـ100 ألف إصابة بكورونا

03 يوليه 2020 - 11:20 م

توقع الدكتور هشام العسكري مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان الأمريكية، أن تصل مصر إلى 100 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد قبل نهاية شهر يوليو.



وأضاف" العسكري" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة DMC، أن فيروس كورونا يتحور ويتغير شكله والعالم يواجه مرحلة أخرى لكورونا لازالت تحت الدراسة الإحصائية، موضحًا أنه حينها سيكون لدينا 5 آلاف حالة وفاة.



أضاف أن مصر قد تتجاوز حاجز الـ100 ألف إصابة، وهنا يأتي دور المواطن لأن العملية ديناميكية، حيث تقوم الدولة بدورها وقرار حصر الفيروس شخصي أي أنه يتحدد بالتزام الفرد بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والاتزام بالتباعد الاجتماعي وحينها يمكن المرور من الموقف.

