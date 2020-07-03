» خبير اقتصادي يكشف: ارتفاع حالات الانتحار في لبنان قريبا

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هاجم باسل الخطيب، الخبير الاقتصادي اللبناني، السياسيين والحكومة اللبنانية بعد انتشار حالات الجوع والفقر في البلاد والتي أدت إلى بداية انفجار الأزمة وانتحار لبناني اليوم، قائلا: "كفاية اللي حصل فينا من السياسيين الفاسدين وكفاية اللي عملته في لبنان".
وتوقع باسل الخطيب، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "المصري أفندي" المذاع، على قناة القاهرة والناس، ارتفاع حالات الانتحار في لبنان خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "اتوقع مزيد من هذه الحالات الانتحارية في لبنان ودي بدأت في ديسمبر وليست أول حالة انتحار، والوضع مأساوي الآن وستحدث حالات اكتئاب وفقر وجوع".
وأبدى باسل الخطيب، حزنه من الحالة التي وصلت لها لبنان والتي لا يستحقها الشعب اللبناني، مؤكدا أن لبنان تقترب من الانهيار وتعيش في عين العاصفة الآن وإذا استمر الوضع الحالي لا تستطيع الدولة أن تخطوا خطوة للإمام، مختتما: "الأزمة بتكبر وبتنفجر أكبر لحد ما يحصل والحكومة ستكون مجبرة على الاستقالة اذا اشتدت الأوضاع".

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