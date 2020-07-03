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طعن "حمو بيكا" بسكين يسبب ضجة واسعة

قضايا وحوادث

حمو بيكا
حمو بيكا

الطيب حسين

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"حمو بيكا "يثير ضجة.. منعته الموسيقيين فقاضى التشكيليين والثقافة

حظي خبر انتشر خلال الساعات الماضية، بشأن طعن مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بسكين ضجة واسعة، قبل أن ينفيه الأخير.

وتداولت أنباء عن طعن "حمو بيكا" ودخوله غرفة الإنعاش بإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.

وأثار الخبر ضجة على مواقع التواصل، ما حدا بالمطرب الشعبي إلى الخروج عبر صفحته على "فيس بوك"، بفيديو ينفي فيه صحة الواقعة.

وظهر بيكا على أحد شواطئ الساحل الشمالي، لينفي تلك الإشاعة، معلقًا على الفيديو: "أنا أهو في الساحل وزي الفل"، وقال إن مروج الشائعة شخص يحب الشهرة.

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