» أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. تعرف عليها

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعاً بقيمة جنيهين فقط، وذلك بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1770 إلى 1776 دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب بسوق الصاغة ليرتفع مسجلاً 796 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 : 682 جنيه للجرام
 
عيار 21 : 796 جنيها للجرام
 
عيار 24 : 909 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب : 6636 جنيها
 
السعر العالمي : 1776 دولار.

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