» بريطانيا تخشى من موجة ثانية لكورونا

03 يوليه 2020 - 09:16 م

حذر رئيس الأطباء في بريطانيا، كريس ويتتي من احتمال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.





وحث على الاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي مع تخفيف القيود، مضيفًا: "إذا لم يأخذ الأفراد والعائلات والشركات على محمل الجد، فإن احتمال حدوث موجة ثانية يرتفع بشكل حاد".





وقال كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس إنه ستكون هناك "زيادة كبيرة في تفشي المرض"، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات العزل على مدينة ليستر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة.





وحذر من أن الشتاء هو "الخطر الكبير"، مضيفًا: "لقد تم قمعه (الفيروس) ونحن بحاجة إلى إبقائه مكبوحًا من أجل عالم أكثر أمانًا".





ومن المقرر أن تفتح المطاعم والفنادق ودور السينما ومصففو الشعر أبوابها مجددا بدءا من غد السبت، بعد ثلاثة أشهر ونصف من إغلاق اقتصادي لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





وحذر بوريس جونسون رئيس الوزراء اليوم من أن الحكومة ستضطر إلى التدخل إذا لم يتصرف الناس بالشكل المطلوب مع قرار إعادة فتح الحانات غدًا.



