  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:36 ص
Advertisements
بحث متقدم
رجاء الجداوي

هل "ماتت إكلينيكيا"..طبيب "الجداوي " يفجع قلوب محبيها

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار عاجل من النائب العام ضد الشاب المتهم بـ"التحرش والاغتصاب"

لقاح صيني لـ «كورونا»

تحذير هام من "الصحة العالمية" للعالم بشأن إصابات كورونا

كورونا في مصر

مصر قد تتجاوز حاجز الـ100 ألف إصابة بكورونا

مجلس النواب

"محلية البرلمان" تكشف موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة

السعودية

مفاجأة في أكثر مناطق السعودية تضررًا من "كوورنا"

سد النهضة

بيان مصري صارم عن الخلافات الجوهرية مع إثيوبيا

وزيرة الصحة

بيان الجمعة.. تسجيل 1421 إصابة بكورونا و81 وفاة

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

"غلط كل الكلام ده".. أستاذ صدر يحذر من تناول أدوية كورونا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أمر ملكي من العاهل السعودي للتخفيف من آثار كورونا

#

وفاة عريس وإصابة أكثر من 100 من المعازيم بسبب كورونا

#

مسئول: الكلام أخطر من العطس في نقل كورونا

#

تجارب مبشرة لاستخدام دواء قديم لفيروس سي بعلاج كورونا

بروتوكول

ام بى سى مصر

أدوية كورونا

أستاذ صدر

حذر الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، من تتناول أدوية علاج أعراض فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف صدقي، في حواره عبر سكايب، لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، قائلا: "غلط كل الكلام ده"، مضيفا: "اللي عنده العدوى فقط هو اللي يشتري العلاج".
وتابع: "ماينفعش اخد علاج للوقاية، والعلاج بتاع كورونا لعلاج الأعراض"، متسائلا: "إزاي أخذه يعني وهذا أمر غير صحيح تمامًا". 
وفي السياق نفسه أشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر إلى أن أي حد عنده أعراض خفيفة لـ كورونا يعتبر نفسه كورونا ويذهب للمسكنات، ولو اشتدت الأعراض عليه الذهاب للدكتور المتخصص، ويعمل أشعة وتحاليل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار كبير في الصومال يسفر عن ضحايا
» خبير اقتصادي يكشف: ارتفاع حالات الانتحار في لبنان قريبا
» "بكري" يناشد وزيرة الصحة بهذا الأمر الهام
» طعن "حمو بيكا" بسكين يسبب ضجة واسعة
» كاتب سعودي يكشف عن أشد أسلحة المملكة فتكًا
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. تعرف عليها
» دراسة: مرضى كورونا قد لا يستعيدون حاسة التذوق والشم
» بريطانيا تخشى من موجة ثانية لكورونا
» أمريكية تتبرع بـ65 لترًا من لبن الرضاعة: رجال طلبوا إرضاعهم
» رئيس الزمالك يحدد يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن
» تفاصيل مأساوية.. الأم الصغيرة ماتت بكورونا بعد إنجاب توأم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية