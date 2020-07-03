الزمالك يدعو "الوايت نايتس" لفتح صفحة جديدة

03 يوليه 2020 - 07:42 م

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرحب بفتح صفحة جديدة مع مجموعة الوايت نايتس، طالما ستكون في صفوف جماهير القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور خلال اجتماعه برموز النادي: "نفتح صفحة جديدة مع الوايت نايتس، ومن يريد العودة لصفوف الجماهير وتشجيع الكيان نرحب به".

وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه سيكون هناك اجتماع كل شهر مع المسئولين مع الجروبات الزملكاوية لمناقشة كيفية دعم النادي والفريق.

كما وجه مرتضى منصور رسالته لجماهير نادي الزمالك بأنها الداعم الأكبر لمجلس الإدارة والنادي طوال الفترة الماضية، وطالبهم بالإستمرار في الدفاع عن كيان الزمالك العظيم.

وفي سياق آخر أكد مرتضى منصور أنه ليس من حق الأهلي تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي.

