11 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم

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أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

وشددت الوكالة على أن "الولايات المتحدة والبرازيل والهند، هي بؤر التفشي الجديدة للفيروس".

وأكدت، أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 128906 حالات وفاة ومليونين و758871 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 حالة وفاة، ومليون و495628 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة.

وجاءت الهند بالمركز الرابع، حيث سجلت 646924 إصابة، بالإضافة إلى 18656 وفاة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن "عدد الحالات يشكل أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا".


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