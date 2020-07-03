بالصور: وفاة أكبر قط في العالم عن 31 عامًا

03 يوليه 2020 - 07:05 م

كان يعيش في ديفون مع أنقاض القطة البحرية الرقيقة مع ميشيل هيريتج التي حصلت عليه كقط صغير في عيد ميلادها العشرين. تقول إنها عاملته مثلما كان طفلها

توفي أكبر القطط عمرًا على وجه الأرض، عن عمر ناهز 31 عامًا، أي ما يقرب من 150 سنة بشرية.





والقط ربل من مواليد عام 1988، حيث عاصر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، مارجريت تاتشر، وعاش ثلاثة عقود من التغيير.







وتقول محبة القطط ميشيل هيريتاج (52 عامًا) من ديفون جنوب غربي إنجلترا، إنها حصلت على ربل كقط صغير في عيد ميلادها العشرين، ولم ينفصلا منذ ذلك الحين.





وظلت المرأة التي لم يكن لديها أطفال تعامله مثل طفلها. قالت: "كان سيبلغ من العمر 32 عامًا، لذا كان هذا إنجازًا. لقد كان رفيقًا رائعًا كان من دواعي سروري أن أعيش معه لفترة طويلة".





وأضافت: "حصلت عليه قبل عيد ميلادي العشرين مباشرة عندما كان هرة صغيرة". مع ذلك، أكدت أنها كانت على استعداد لموت حيوانها الأليف، بعد أن ظهر عليه التقدم في السن، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".







وحطم ربل الرقم القياسي للقط السيامي سكوتر من ولاية تكساس الأمريكية، الذي وصل إلى سن الثلاثين ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية قبل وفاته في عام 2016.





يذكر أن أقدم قط على الإطلاق هي "كريم بوف" التي ولد في 3أغسطس 1967، وعاشت حتى 6 أغسطس 2005. وعاشت لمدة 38 عامًا وثلاثة أيام.





وأضافت ميشيل: "لم نسير أبدًا في مسار كتاب جينيس للأرقام القياسية. لم أكن أرغب في ذلك نظرًا لعمره. لم يكن السجل مهمًا بالنسبة إلينا".





وتابعت: "لقد كبر بسرعة كبيرة في النهاية، قلت لزوجي في عيد الميلاد، أعتقد أنه سيكون آخر مرة نقضيها معه. لقد بدأ في التوقف عن الأكل وشرب الماء فقط".





واستطردت: "لقد أصبح نحيفًا جدًا. ذهبت إلى العمل كالمعتاد وعندما عدت إلى المنزل قال زوجي أن ربل كان يمر فوق الطريق كما يفعل كل يوم ولم يعد أبدًا، لذلك نعتقد أنه ذهب ليموت كما تفعل القطط".





وقالت صاحبة القط: "لقد كان له عاداته، ولديه أماكنه المفضلة للنوم، وطعامه المحبب، لذا عندما توقف ذلك عن ذلك، عرفنا"، في إشارة إلى اقتراب وفاته.





وأشارت ميشيل إلى أنها تتذكر اللحظة التي التقت فيها ريبل لأول مرة وتدعي أنها متأكدة بنسبة 100 في المائة من التواريخ، لأنه كان عيد ميلادها العشرين.





وأضافت: "كنت أعيش وحيدا بمفرده فأدخلته كقط صغير. كان ذلك في مايو 1988. لطالما عاملته مثل طفل، ليس لدي أي أطفال ولدي قطة أخرى تسمى ميج، ماتت في سن 25".



