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إخلاء سبيل "دينا مراجيح" المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

قضايا وحوادث

دينا مراجيح
دينا مراجيح

أحمد سالم

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قضايا

إخلاء سبيل

فيديوهات خادشة للحياء

نشر فيديوهات

قررت النيابة العامة بالقاهرة إخلاء سبييل "دينا مراجيح" بعد انتهاء التحقيقات معها، على خلفية ضبطها من قبل أجهزة الأمن لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحدى الفتيات المتهمات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والمعروفة باسم "دينا مراجيح"، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة المقطم تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.
البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية لفتاة تدعى " دينا مراجيح " تقوم بنشر فيديوهات مُخلة وخادشة للحياء، على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة وتبين أنها مقيمة فى منطقة المقطم، وعلى الفور توجهت قوة أمنية تمكنت من ضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.
وتسببت بعض شركات التسويق مواقع التواصل الاجتماعى فى استقطاب عدد كبير من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية وأن بعض الفتيات يسقطنا فى مستنقع الرذيلة وممارسة البغاء بسبب ذلك.

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