قط بسبعة أرواح ينجو بأعجوبة من الموت داخل غسالة

03 يوليه 2020 - 06:10 م

أكد قط بورمي حقيقة أن "القطط بسبعة أرواح"، بعد أن نجت من الموت بأعجوبة إثر سقوطها داخل غسالة ظلت تعمل 12 دقيقة.





قالت أماندا ميريديث، صاحبة القط أوسكار، لقناة ( ABC Sunshine Coast) عن تفاصيل الحادث المؤلم: "كان القط الصغير المسكين يضع يديه على الزجاج وهو يقوم بالتناوب، وكان ينظر إلي".





وتنبهت ميريديث وهي من كوينزلاند بأستراليا لأول مرة إلى محنة القط البالغ من العمر عامين عندما سمعت صوت تموء غريب، بعد أن قام زوجها أنجيلو بوضع ملاءات السرير في الغسالة.





اعتقدت أماندا في البداية أن الضوضاء تصدر من داخل الدولاب، لكنها سرعان ما أدركت حقيقة أن القط في الغسالة.





وقال الطبيب البيطري، دان كابس، إن القط دخل الغسالة الوحدة هربًا من طقس الشتاء القارس في أستراليا.





وقالت صاحبة القط: "كان الأمر مأساويًا، حتى يمكن فتح الباب وتحرير القط من دورة الغسيل الساخنة"، ومن ثم اتصلت بالطبيب، الذي قالت إن الساعات الست التالية ستكون حاسمة بالنسبة له.





ولحسن الحظ، خرج أوسكار من الحادث دون إصابة خطيرة، وإن كان "طريًا جدًا"، وفقًا لمالكته.





وبعد جرعة من الأدوية المضادة للالتهابات والإقامة لمدة 24 ساعة في الطبيب البيطري، سمح للقط بالعودة إلى المنزل، حيث تقول أماندا إنه نام لمدة أسبوع كامل.









وتعافى القط في غضون عدة أسابيع، على الرغم من أن صاحبته تمزح قائلة إنه استهلك "ثلاثة من حياته التسعة"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".







