» فيديو.. صورة مع الدب تنتهي بمأساة

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صورة مع الدب تنتهي بمأساة
صورة مع الدب تنتهي بمأساة

فتحي مجدي

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أظهر مقطع فيديو محاولة سائحة لالتقاط صورة مع دب بري على جانب أحد الطرق في رومانيا، لكن النهاية جاءت على غير ما تمنت تمامًا. 
والتقط مقطع الفيديو قائد سيارة شاهد المرأة تقف على بعد أمتار قليلة من الدب البني وتطلب من صديق أن يلتقط صورة لها معه، قبل أن تخطو نحوه للاقتراب منه بشكل أكبر.

لكن الدب تخلى عن هدوئه الظاهر، واندفع نحوها ليهاجمها، وسارعت إلى الهرب من أمامه في حالة من الخوف والرعب. 

وسمع صوت شخص وهو يستنكر تصرف السائحة والمغامرة بحياتها من أجل التقاط صورة، ويسأل: هل يمكنك أن ترى كم هي غبية؟، كل هذا الخطر على صورة مع الدب؟".

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن نشر الفيديو الأصلي تم نشره على تطبيق "تيك توك"، لكن تم حذفه، من دون أن يتضح مكان تصويره بالضبط في رومانيا.

وأصدرت السلطات الرومانية تحذيرات متكررة للسائقين بعدم معاملة الدببة على جانب الطريق كحيوانات أليفة.

وقال وزير البيئة كوستيل أليكسي مؤخرًا: "الدب حيوان بري يحميه القانون وليس حيوانًا أليفًا. أقول مرة أخرى لمواطني هذا البلد: الدب الذي ذاق البسكويت والرقائق ويشعر أنه يستطيع الحصول على طعامه بهذه الطريقة، لن يتمكن أبدًا من التكيف مع الغابة مرة أخرى".

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/woman-poses-picture-wild-bear-22295783

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