سعر الدولار مساء الجمعة.. تباين ملحوظ في البنوك

03 يوليه 2020 - 05:17 م

تباينت أسعار الدولار خلال رصد العملات مساء اليوم الجمعة، أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر مقارنة بيوم أمس.



وسجل الدولار في البنك المركزي 16.07 جنيه للشراء 16.20 جنيه للبيع.



في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل بيع الدولار 16.12 جنيه.



وسجل الدولار في بنك مصر 16.07 جنيه للشراء 16.17 جنيه للبيع.



وفي بنك HSBC سجل سعر شراء الدولار 16.18 جنيهًا مصريًا.



أما البنك الأهلي فبلغ 16.07 جنيه للشراء 16.17 جنيه للبيع.