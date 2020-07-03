  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:39 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

علماء: فيروس كورونا «تحول إلى سلالة جديدة أكثر عدوى»

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

الكويت

تطور خطير بشأن العسكريين الأمريكيين في الكويت

كورونا

11 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم

علم المثليين على السفارة الأمريكية في روسيا

"بوتين" يصف العاملين في السفارة الأمريكية بـ"المثليين"

سامح شكري

مصر تصدر بيانًا قويًا بشأن السعودية

سد النهضة

الإعلان عن استئناف مفاوضات سد النهضة بوساطة جنوب إفريقيا

السقا

"أحمد السقا" يفاجئ جمهوره بعد وفاة هذا الممثل

الدولار

سعر الدولار مساء الجمعة.. تباين ملحوظ في البنوك

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس

الصحة العالمية تكشف موعد ظهور نتائج علاج كورونا

وفاة الفنان «محمود جمعة».. ونقيب الممثلين: وداعًا يا صديق العمر

الصفحة الأخيرة

الفنان «محمود جمعة»
الفنان «محمود جمعة»

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

قصة الشبح الذي عاش مع عزت أبو عوف في فيلا واحدة

#

محمود حميدة يظهر بأزياء غريبة: مسافر إلى هذه المنطقة

#

وفاة الفنان حسن علواني متأثرًا بإصابته بكورونا

#

بعد وفاته .. هذه صلة قرابة أحمد دياب برشدي أباظة .. وعلاقته بعادل إمام

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود جمعة، الذي توفي اليوم داخل مستشفى بنها الجامعي.
ونشر زكي، صورة للفنان راحل، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

كما نعاه المخرج تامر حمزة، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامه ياعم محمود .. وسلامنا للحبايب".

كان جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.

وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي مثل: "كلبش، بحر، بركة، وزلزال"، وآخر أعمال مسلسل "قوت القلوب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الزمالك يحدد يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن
» تفاصيل مأساوية.. الأم الصغيرة ماتت بكورونا بعد إنجاب توأم
» فيديو.. صورة مع الدب تنتهي بمأساة
» انتحار مسن يهز لبنان
» الاتحاد الإفريقي يكشف ملاعب نصف نهائي دوري الأبطال
» "ما علاقة كورونا" خبر صادم لطلاب أدبي بالثانوية العامة
» افتتاح أول فندق في العالم مطلي بالذهب
» واقعة جديدة لنانسي عجرم داخل فندق.. كشفتها إعلامية كويتية
» بسبب حماته الملاك.. يخنق زوجته ويقتل نفسه
» رشوان : مصر تحتل مركزا متقدما للدول الأكثر أمانا في العالم
» بعد زواج 53 عاما.. توفيا معا بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية