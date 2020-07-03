وفاة الفنان «محمود جمعة».. ونقيب الممثلين: وداعًا يا صديق العمر

03 يوليه 2020 - 04:31 م

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود جمعة، الذي توفي اليوم داخل مستشفى بنها الجامعي.





ونشر زكي، صورة للفنان راحل، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".





كما نعاه المخرج تامر حمزة، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامه ياعم محمود .. وسلامنا للحبايب".





كان جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.



