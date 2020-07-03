احذر "طقطقة الركبة" تعني هذا الأمر

03 يوليه 2020 - 02:43 م

يعاني الكثير من الأشخاص من حدوث " طقطقة " بالركبة والغالبية لا تعرف ما السبب في حدوثها .

و أكد الدكتور محمد يحيي أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر في تصريحات صحفية ،أنه في بعض الحالات يجب استشارة الطبيب دون إهمال .

و أشار إلي أنها قد تكون دون سبب ولا ضرر منها و أحيانا تكون مصحوبة بألم ومتكررة وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه.

ومن أهم أسباب الطقطقة التي أشار إليها " التهاب الغشاء الزلالي و إصابة مفصل الركبة و إصابة في الأربطة وقد تكون خشونة في الركبة "، لافتا إلي أنه في حالة وجود تورم أو ألم في الركبة مصحوبا لصوت الطرقعة لابد من استشارة الطبيب.