» افتتاح أول فندق في العالم مطلي بالذهب

متابعات- أمينة عبد العال
افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الداخل ومن الخارج ليصبح حدثا فريدا من نوعه في قطاع السياحة .
و تتكلف إقامة الفرد في اليوم الواحد في الفندق " دولسي جولدن هانوي " ألف دولار .
ولا يتميز الفندق فقط بطلائه الذهبي ولكنه يمتاز أيضا بوقوعه علي ضفة بحيرة " جيانج فو " في منطقة " با دنة " في العاصمة الفيتنامية " هانوي " .
وقد استغرق بناء الفندق فئة الخمس نجوم 11 عاما كاملا وسيبدأ الفندق المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابق تحت العلامة التجارية الأمريكية " ويندهام".
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