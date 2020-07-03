» افتتاح أول فندق في العالم مطلي بالذهب

03 يوليه 2020 - 02:13 م

افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الداخل ومن الخارج ليصبح حدثا فريدا من نوعه في قطاع السياحة .

و تتكلف إقامة الفرد في اليوم الواحد في الفندق " دولسي جولدن هانوي " ألف دولار .

ولا يتميز الفندق فقط بطلائه الذهبي ولكنه يمتاز أيضا بوقوعه علي ضفة بحيرة " جيانج فو " في منطقة " با دنة " في العاصمة الفيتنامية " هانوي " .

وقد استغرق بناء الفندق فئة الخمس نجوم 11 عاما كاملا وسيبدأ الفندق المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابق تحت العلامة التجارية الأمريكية " ويندهام".





