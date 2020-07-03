» بسبب حماته الملاك.. يخنق زوجته ويقتل نفسه

03 يوليه 2020 - 01:49 م

تسبب نقاش بين زوجين حول انتقال حماة الزوج، للإقامة معهما في المنزل إلى انتحار الزوج بعد خنقه لزوجته.

وبحسب تقارير بريطانية فإن كيريل نيمسيف البالغ من العمر 32 عاما، هاجم زوجته لانا نيميسيفا 33 عاما ، بعد أن تجادلا حول انتقال والدة الزوجة ليوبوف زاتسيبينا للإقامة معهما، بينما كان طفلهما البالغ من العمر عامين نائما.

وتم العثور على جثة الزوجة على أرضية الحمّام، بينما كان الزوج ملقى بلا حراك في بهو المنزل بمدينة ستافوردشاير.

وقال كبير المفتشين دان إيسون، من شرطة ستافوردشاير، إن علاقة الزوجين توترت عندما انتقلت والدة لانا للإقامة معهما، وكان الزوج مطعونا في معدته عندما تم العثور عليه.

وكان الزوجان قد انتقلا إلى المملكة المتحدة من مسقط رأسهما في لاتفيا، حيث حصلت لانا على وظيفة طبيبة عيون، بينما كان كيريل يعمل طاهيا في مطعم بيتزا اكسبرس.