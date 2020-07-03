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بعد زواج 53 عاما.. توفيا معا بكورونا
بعد زواج 53 عاما.. توفيا معا بكورونا

عبد القادر وحيد- متابعات

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وفاة

زوجان

تكساس

كورونا

توفي زوجان أمريكيان بفيروس كورونا المستجد في نفس الساعة بعد حياة زوجية ناجحة دامت لـ 53 عاما.

وكانت الزوجة "بيتي " 80 عاما قد دخلت المستشفى بولاية تكساس ولحقها زوجها " كيرتس " 79 عاما بعد يومينمن وفاتها.

وأضاف نجلهما أنهما كان يخضع للعلاج في غرفة ، لكنهما أصرا على العلاج في غرفة واحدة بالعناية المركزة وكانا يتواصلان بالإيماء نظرا لعمق بينهما .

يذكر أن عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة ،سجل 130 ألف حالة وفاة ، بينما تجاوز عدد الإصابات أكثر من 2.5 مليون حالة .


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