» بعد زواج 53 عاما.. توفيا معا بكورونا

عبد القادر وحيد- متابعات
توفي زوجان أمريكيان بفيروس كورونا المستجد في نفس الساعة بعد حياة زوجية ناجحة دامت لـ 53 عاما.
وكانت الزوجة "بيتي " 80 عاما قد دخلت المستشفى بولاية تكساس ولحقها زوجها " كيرتس " 79 عاما بعد يومينمن وفاتها.
وأضاف نجلهما أنهما كان يخضع للعلاج في غرفة ، لكنهما أصرا على العلاج في غرفة واحدة بالعناية المركزة وكانا يتواصلان بالإيماء نظرا لعمق بينهما .
يذكر أن عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة ،سجل 130 ألف حالة وفاة ، بينما تجاوز عدد الإصابات أكثر من 2.5 مليون حالة .
فجر03:20 ص
فجر
03:19
شروق
05:00
ظهر
12:04
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38