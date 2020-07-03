» رشوان : مصر تحتل مركزا متقدما للدول الأكثر أمانا في العالم

03 يوليه 2020 - 01:29 م

أعلن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين أن مصر تحتل المركز الثامن في الدول الأكثر أمانا بين دول العالم .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر المذاع علي شاشة " أم بي سي " مصر مع الإعلامي شريف عامر ، أن الإعلام الأجنبي خلال الـ 6 أعوام الماضية دائما ما كان يركز علي نشر الموضوعات والقضايا السلبية ولم يركز علي الجوانب الإيجابية ، لافتا إلي أنه حاليا بدأ يغير من سياساته إلي حد ما لأن حجم انتقاده بدأ يتضاءل بشكل كبير .

و أشار إلي أن الإعلام الأجنبي وخاصة المتخصص في المجال الاقتصادي بدأ في نشر بعض الإيجابيات التي تجري في مصر ، و إن كان هناك تحيز لبعض القضايا مثل إصابة الأطقم الطبية وبالرغم من أن هناك دول متقدمة تعاني من هذا الملف إلا أن تركيز الإعلام الأجنبي علي مصر بالرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية احتلا مصر للمركز الـ 11 في الإصابات في الكوادر الطبية .

و أكد رشوان أن السلطات المصرية لم تمنع أي مراسل أجنبي في مصر من تغطية فعاليات أو غيرها ، لافتا إلي أن هناك حوالي 1000 مراسل صحفي و أجنبي متواجدين في مصر و أكثر من 300 وسيلة إعلامية و 300 شخص يعملون في هذه المكاتب ، ولم يحدث علي الإطلاق رفض أي طلب لمراسل أجنبي لتغطية أي فاعلية وهذا ظهر واضحا في اعتماد 40 شخص لهيئة الإذاعة البريطانية رغم الاختلاف المهني معهم .

كما لفت إلي أن ملف الفتن الطائفية في مصر انتهي تماما لما قامت به القيادة السياسية في التوجيه بضرورة ترميم الكنائس و زيارات رئيس الدولة الدائمة للكنيسة ومع ذلك لم يتلفت الإعلام الأجنبي لمثل هذه الأمور الإيجابية .