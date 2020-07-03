جهاز المخابرات السوداني يكشف التفاصيل.. اعتقال " أنس عمر"

03 يوليه 2020 - 01:27 م

كشف جهاز المخابرات العامة مساء أمس الخميس، تفاصيل اعتقال اللواء أنس عمر، القيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل، مع شخصين آخرين.

وقالت صحيفة الركوبة السودانية إن الجهاز عمم بيانا، أكد فيه أن فريقا مشتركا من الأجهزة الأمنية تمكن من القبض على أنس وعقيد أمن بالمعاش خالد محمد نور، وشخص -لم يكشف عن هويته، مكلف بتأمين أنس وخالد.

وأضاف أن عملية القبض تمت بحي الهدي في شرق النيل بالخرطوم.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية شرعت فورا في استجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية في مواجهتهم.