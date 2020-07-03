27 رحلة جوية تغادر مطار القاهرة اليوم

03 يوليه 2020 - 01:00 م

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم ، 27 رحلة طيران دولية إلي عدة وجهات مختلفة بالخارج علي متنها 3500 راكب من جنسيات مختلفة ، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات تنفيذ لقرار مجلس الوزراء.

وأشارت مصادر بالمطار إلي أن صالات السفر شهدت من الساعات الأولي من صباح اليوم مغادرة 27 رحلة في طريقها إلي الكويت والسعودية والإمارات و ألمانيا و إيطاليا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس " كورونا" المستجد ، حسبما نشرت " الوطن " .

ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها تخفيف التكدس و خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات و أماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .