غدا.. امتحانات الفرق النهائية لهذه الكليات

03 يوليه 2020 - 12:42 م

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية في الفترة من 4 يوليو إلي 25 يوليو 2020 علي أن تكون مدة الامتحانات 7 أيام بحيث تكون الفترة ما بين المادة والأخري يومين أو ثلاثة علي الأقل .

و أشار الدكتور ماجد نجم إلي أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات فإنه من المقرر تقليل الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا و إجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان .

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن عن إقامة امتحانات الفرق النهائية عن بدء امتحانات الكليات والمعاهد بداية من يوليو .