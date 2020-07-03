غدا.. امتحانات الفرق النهائية لهذه الكليات

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية في الفترة من 4 يوليو إلي 25 يوليو 2020 علي أن تكون مدة الامتحانات 7 أيام بحيث تكون الفترة ما بين المادة والأخري يومين أو ثلاثة علي الأقل .
و أشار الدكتور ماجد نجم إلي أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات فإنه من المقرر تقليل الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا و إجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان .
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن عن إقامة امتحانات الفرق النهائية عن بدء امتحانات الكليات والمعاهد بداية من يوليو .
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