غدا.. امتحانات الفرق النهائية لهذه الكليات

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متابعات- أمينة عبد العال

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 أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية في الفترة من 4 يوليو إلي 25 يوليو 2020 علي أن تكون مدة الامتحانات 7 أيام بحيث تكون الفترة ما بين المادة والأخري يومين أو ثلاثة علي الأقل .

 و أشار الدكتور ماجد نجم إلي أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات فإنه من المقرر تقليل الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا و إجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان .

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات  أعلن عن إقامة امتحانات الفرق النهائية عن بدء امتحانات الكليات والمعاهد بداية من يوليو .


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