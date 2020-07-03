التلاوي لـ"الوزراء": حظكم حلو

03 يوليه 2020 - 12:36 م

أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن وضع الوزراء الحاليين أفضل بكثير من السابق، معقبة: "الوزراء اللي موجودين حاليا حظهم حلو ومحظوظين بالرئيس السيسي".



وأضافت "التلاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"،قائلة : "لما يكون في رئيس بخصص أموال وبيساعدك في إيه أحسن من كده، ممكن تشتغل 18 ساعة، والنتيجة تفرح".



وتابعت :" كان هناك وزراء وقت تواجدها بالحكومة يفكرون بشكل تنموي، ولكن لم يكن هناك مساندة من الطبقات الأعلى،مشيدة بقدرات المرأة المصرية الآن و أنه لابد من استغلالها في مساندة الدولة والرئيس ، معقبة: "الريس بيشتغل لوحده كتير".

