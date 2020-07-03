بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

03 يوليه 2020 - 12:29 م

تنقل "المصريون" بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أئمة الجامع والعاملين به من دون حضور جمهور، مع إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



تعد صلاة الجمعة اليوم، هي السادسة في مصر بعد مرور أكثر من 3 أشهر على قرار غلق المساجد، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أقيمت صلاة الجمعة الأولى بمسجد السيدة نفيسة، والثانية بالجامع الأزهر، والثالثة بمسجد الإمام الحسين، والجمعة الرابعة بمسجد السيدة زينب والجمعة الخامسة بمسجد محمد علي بالقلعة .



شاهد البث..



