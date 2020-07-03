5 مطارات تستقبل العائدين من الكويت اليوم

03 يوليه 2020 - 12:19 م

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أنه من المتوقع أن تستقبل 5 مطارات اليوم 1445 مصريا عائدين من الكويت علي مدار اليوم .

وأشارت المصادر إلي أنه من المنتظر أيضا أن تستقبل مطارات القاهرة وسوهاج وبرج العرب و أسيوط و الأقصر المصريين العائدين عبر 8 رحلات جوية لافتا إلي أن مطار برج العرب الدولي سيستقبل 3 رحلات تقل علي متنها 435 راكب ، ويستقبل مطار القاهرة الدولي رحلتين تقل علي متنهما 590 راكب ورحلة واحدة تقل علي متنها 130 راكب إلي مطار سوهاج الدولي ورحلة واحدة علي متنها 145 راكب إلي مطار أسيوط الدولي و أخري علي متنها 145 راكب إلي مطار الأقصر الدولي ، حسبما نشرت " الوطن ".

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه ناشد العاملين علي موقع الوزارة الرسمي بضرورة التمسك بقيم ا لترابط والتلاحم للارتقاء بقطاع الطيران المدني .