في فرنسا.. رئيس الوزراء يقدم استقالته

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متابعات- أمينة عبد العال

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فرنسا

ماكرون

قصر الاليزيه

أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب تقدم باستقالته ، وأن قصر الإليزيه أعلن إن فيليب سيدير شئون الحكومة لحين تعيين مجلس الوزراء الجديد .

وكان إيمانويل ماكرون أعلن أمس أنه ينوي رسم " مسار جديد" مع فريق جديد لافتا ضمنا إلي أنه سيجري تعديل وزاري مرتقب في الأيام المقبلة ، مضيفا أنها أهداف جديدة للاستقلالية و إعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ ، ولم يذكر ما إذا كان رئيس الوزراء الذي تولي هذا المنصب منذ 2017 سيبقي أم سيجري تغييره ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .

جدير بالذكر أنه حسب الاستطلاعات الفرنسية اليت أجراها معهد " إيلاب بيرجي ليفرو " ، فإن 57% من الفرنسيين يرغبون في  إبقاء فيليب في منصبه .


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