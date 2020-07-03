يشوي قطة أمام أعين المارة.. ماذا حدث

03 يوليه 2020 - 10:58 ص

انتشر مقطع فيديو صادم تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد المهاجرين بشوي قطة في أحد الشوارع الإيطالية أمام أعين المارة.

وذكرت صحيفة "لا نازيوني" أن مشهد المهاجر وهو يشوي قطة في محطة قطار بكامبيليا ماريتيما، وهي مدينة ساحلية إيطالية، الثلاثاء الماضي، أثار غضب المارة.

وعقب انتشار الفيديو تم اعتقال الرجل المعني بعد تقديم شكوى عن سوء المعاملة والقسوة على الحيوانات.

ويظهر الفيديو صراخ امرأة على رجل أسود في محاولة استنكار لفعلته أثناء مواصلته لتحضير وجبته.

بينما رد الرجل أن ما يقوم به، بسبب أنه ليس لديه نقود لشراء طعام، لكن المرأة لاحظت قائلة، أن لديه سجائر.

وتساءل المستخدم الذي نشر مقطع الفيديو: "كيف يمكن أن تحدث مثل هذه القسوة".

وعلق نائب المنطقة على الفيديو بالقول: "من الصعب مشاهدة هذا المشهد الذي لا يصدق، لكنه شدد على ضرورة معرفة حقيقة ما حدث.









