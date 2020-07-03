صاحب ربط حذاء ابنته أمام اللجنة يروي التفاصيل

03 يوليه 2020 - 10:51 ص

تحدث المهندس أحمد صالح، الأب بطل صورة ربط حذاء ابنته أمام لجان الثانوية العامة،في أول ظهور إعلامي له ، عن تفاصيل قيامه بربط حذاء نجلته ،قائلا :" إنه لم يكن يعلم أن هناك من يصوره، معقبا :" ما فعله واجب على كل أب".



وأضاف صالح ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أأن هذه الصورة كانت بعد انتهاء ابنته من أداء امتحانها فى الثانوية العامة، مبينا أنه شاهد رباط حذائها "مفكوك"، فطلب مد قدمها لربطه.



وتابع :"بنتي خرجت من الامتحان مرهقة ومتعبة، ففضلت ربط حذائها، ولم يدر حينها أن هناك من يصوره، معقبا: "بنتى من النوع اللى بتنزل بدرى قبل الامتحان وبتجهد نفسها قوى فخوفت عليها توطى تربط الحذاء".



و تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأب من أمام إحدى لجان الثانوية العامة، وهو ينحنى لربط حذاء ابنته أمام لجنة الامتحانات، فى واقعة أثارت استحسان وإشادة جمهور السوشيال ميديا.

