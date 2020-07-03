تخص 10 محافظات.. الإسكان تزف بشري سارة

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الاسكان

عاصم الجزار

اكسترا

نيوز

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل سحب كراسات مشروع الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي.

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية لفضائية"اكسترا نيوز"، إن الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي سيكون فى 8 محافظات بالصعيد إضافة إلى محافظتي البحر الأحمر ومطروح.

وأضاف خطاب ، أن التسجيل الإلكتروني لحجز الوحدات أهم خطوة بعد شراء كراسة الشروط، حيث إن الوزارة جعلت 90 % من التقديم إلكترونيا،تجنبا لتزاحم المواطنين.

وأوضح متحدث الإسكان أن حوالى 25 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط، وسدد منهم 10 آلاف مقدم الحجز في المشروع،منوها بأن موعد غلق باب الحجز في المشروع الـ 13 للإسكان الاجتماعي سينتهى في 18 يوليو الجاري.

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