بعد فتح المقاهي.. " تدخين الشيشة في المنور"

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المقاهى

كفر الشيخ

الأولى

الشيشية

روت المهندسة عايدة راضي، رئيس مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، تفاصيل إغلاق مقهيين لمخالفتهما الإجراءات الصحية لمدة أسبوع، قائلة :" لقتهم مخبيين الشيشة في المنور".

 وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأن "الشيشة" ممنوعة، ولكن هناك تحايل على الأمر، ولكن علي الفور يتم محاسبة المخالف.

وأوضحت رئيس مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، أنه يتم الغلق لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم الغلق بشكل كامل.

وقامت رئيسة مجلس مدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع قوة شرطة بغلق مقهيين بقريتى أبوغنيمة، وسد خميس، لمخالفتهما تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقديم الشيشة، كما تم مصادرة 21 شيشة، ومستلزماتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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