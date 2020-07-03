إعلامية تستغيث بوزير الكهرباء: قولنا إيه اللي بيحصل يا معالي الوزير

03 يوليه 2020 - 10:17 ص

استغاثت الإعلامية منيرة يوسف بالإذاعة المصرية، بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ،مشتكية أحد الشركات التي تعمل بمنطقة الرماية بإنشاءات المتحف المصري الكبير.



وقالت يوسف، في استغاثتها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية الحدث اليوم، :"من وقت للتاني معدات الشركة بتتسبب في تهالك خطوط الكهرباء المغذية للمناطق المحيطة بالمتحف الأمر الذي يتسبب في قطع الكهرباء في هذه المناطق".



و تابعت: "الناس المتضررة أرسلوا أكثر من مرة استغاثات و شكاوي لوزير الكهرباء ولكن للأسف دون جدوي ومفيش حد مهتم والحقيقة مش فاهمة ليه الشركات مبتصلحش ما أفسدته، حد يرد علينا قولنا إيه اللي بيحصل يا معالي الوزير ".

