" الصفدي" أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب

03 يوليه 2020 - 10:16 ص

تقلدت الدكتورة ليلك الصفدي منصب رئيس للجامعة الإلكترونية، وذلك كأول امرأة ترأس جامعة سعودية يضم طلابها الجنسين من الذكور والإناث.

وكان وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، أعلن أمس الخميس، تعيين الصفدي رئيسا للجامعة الإلكترونية.

وتعتبر الدكتورة ليلك الصفدي من الكفاءات العلمية المميزة، حيث عملت كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عاما في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية.

وتملك الصفدي أيضا سجلا ثابتا من النجاح في تحديد فرص الأعمال والشركاء الاستراتيجيين والأسواق والقنوات ذات الإمكانات الأكبر.

كما مارست العمل على وضع خطط تنفيذية ناجحة في تطوير الاستراتيجيات، وتقييم المبادرات كجزء من برنامج التحول الوطني السعودي، وهي عضو في عدد من مجالس التوجيه والاستشارات.

شاركت الصفدي بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية، في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري، كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت.

والصفدي خريجة جامعة ولونغونغ وحاصلة على دكتوراه علوم الحاسب الآلي 1998-2002، وماجستير علوم الحاسب 1993-1995 والتخصص في هندسة البرمجيات.

كما تمت الموافقة الملكية على تعيين 5 رؤساء للجامعات، ومن بينهم الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيساً لجامعة الجوف، والدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيساً لجامعة بيشة.