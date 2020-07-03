وزير المال اللبناني : المحادثات مع صندوق النقد معلقة لهذا السبب

03 يوليه 2020 - 10:04 ص

أعلن وزير المال اللبناني غازي وزني عن تطورات المحادثات مع صندوق النقد الدولي لافتا إلي أن المحادثات متوقفة انتظارا لبدء لبنان تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن والتوافق علي مقاربة الأرقام بشكل موحد.

وأضاف وزني في تصريحات صحفية، أنه سيظل علي اتصال مع صندوق النقد لحين استئناف المحادثات لافتا إلي أن ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات .

و أكد قائلا :" علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوي السياسية بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب أن نتفق بأسرع وقت" .