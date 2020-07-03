موسي لمحافظ الدقهلية :شوف الرئيس بيعمل إيه و اعمل زيه

03 يوليه 2020 - 09:59 ص

عرض الإعلامي محمد موسى ، فيديو مأساوي يرصد معاناة أهالي عزبة كفر شعبان بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ،بسبب الصرف الصحي، وعدم ورصف الطرق المؤدية إلى القرية.



وعقب"موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،علي الفيديو المعروض قائلا :" ده إهمال جسيم لأن زي ما بنقول دايمًا إحنا محتاجين مسؤولين يشتغلوا بنفس حماس وفكر وصدق القيادة السياسية.



وأضاف، قائلا : "إحنا بنشوف الرئيس السيسي بيتجول في الشوارع في زيارات مفاجئة علي الأحياء والمدن والمشروعات القومية اللي بتشيدها الدولة، المفروض إننا نقتدي به ودي رسالة لكل مسئول في وضع المسؤولية،معقبا :"الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تدخل لحل المشكلة، شوف الرئيس بيعمل إيه و اعمل زيه".

