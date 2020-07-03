داعية: رأيت مرسي يقبل يد هذا الرجل

03 يوليه 2020 - 09:56 ص

كشف الداعية الإسلامي سيد زايد، عن سر مهاجمته لرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و جماعة الإخوان أثناء توليهم الحكم ، قائلا :"حدث بيني و بين مرسي موقفا أثناء حكمه جعلني أهاجم الجماعة".



وأضاف زايد، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر"،المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي محمد موسى ،أنه رأى "مرسي" ينحني ليقبل يد محمد بديع. وتابع: "مرسي له الحرية أن يقبل يد أو قدم بديع، ولكن بما إنه وصل لسدة الحكم، ويمثل المصريين، فيجب ألا يفعل ذلك".



وتابع: "لما يصل لقمة الحكم ويمثل 100 مليون مصري، ثم يقبل يد المرشد، نرفضه، لكن الإخوان كان عندهم قاعدة تقول "كن بين يدي المرشد كالميت بين يدي المُغسّل"، وهو ما يمثل ضياعا للعقل".

