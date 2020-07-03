"التموين" تزف خبرا سارا للمواطنين

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التموين

الدعم

إكسترا نيوز

عشماوي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المستفيدين من دعم الخبز وصلوا إلى 70 مليون مواطن، وأن المستفيدين من دعم السلع التموينية وصلوا إلى 64 مليون مواطن .

 وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما تم في مسألة الدعم حقق نقلة نوعية كبيرة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الدعم المقدم للمواطنين أصبح 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2013، حيث وصل إلى ما يقرب من 90 مليار جنيه .

وتابع: "لدينا فائض من الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يفوق دول متقدمة، معقبا:" ملف التموين والتجارة الداخلية من أهم الملفات الاقتصادية على المستوى القومي في الدولة،ولدينا تعاملات مع كل الشعب".

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