الإبراشي: اللي بيحصل دا بجاحة

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الإعلامي وائل الإبراشي

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الإبراشي

مخالفات البناء

الأولى

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر تواجه حربا شرسة متمثلة في مخالفة المباني التي وصلت إلى حد لا مثيل له، معقبا: "بجاحة فساد مخالفات المباني وصلت إلى حد لا مثيل له، بجد اللي بيحصل دا بجاحة أكثر من كونه مخالفة للقانون".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تشهد أكبر عملية إزالة مباني مخالفات في تاريخها الآن، معقبا:" الدولة تحكم قبضتها على المخالفين وتضرب بيد من حديد على الفاسدين".

وتابع:"الدولة فيها ناس شغالة ،متفتكرش نفسك في أوضة ضلمة هتعمل اللي عاوزه و محدش هيشوفك ولا هيحاسبك ،تمشي صح تاخد كل حقوقك كمصري تمشي غلط هتتحاسب".

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